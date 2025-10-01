L’Ue discute sul muro anti droni e resta senza strategia comune
“Quando guardo all’Europa oggi penso che siamo nella situazione più difficile e pericolosa dalla fine della Seconda guerra mondiale, non più dalla Guerra fredda”, ha detto la premier danese, Mette. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: discute - muro
Palestina, la proposta di Giorgia mette spalle al muro l’opposizione Di Paolo Guzzanti - facebook.com Vai su Facebook
L'Ue discute sul “muro anti droni” e resta senza strategia comune - Al vertice informale di Copenaghen manca una visione su come affrontare la minaccia russa: i leader europei divisi fra guerra e prudenza. Riporta ilfoglio.it
Video. L'Ue discute il muro anti-droni russi: di cosa si tratta - La barriera difensiva si concentrerà sul rilevamento e sull'eliminazione della minaccia, ha dichiarato Andrius Kubilius, commissario Ue per la Difesa. Secondo it.euronews.com