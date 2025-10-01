L’Ue di domani? Secondo Meloni il banco di prova sono Gaza e Kyiv

L’offensiva russa in Ucraina è “fallita”. Non usa giri di parole Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo per commentare uno scenario di “provocazioni” che sono destinate ad aumentare nel corso del tempo. I casi degli sconfinamenti russi nei cieli danesi ed estoni sono lì a dimostrarlo. La presidente del Consiglio italiana tocca questo aspetto, prima di altri, perché consapevole che la partita a scacchi con Mosca sarà ancora lunga e caratterizzata da altri stop and go. Per questa ragione invita a non reagire di pancia alle provocazioni ma, piuttosto, a ragionare in maniera lucida per provare ad uscire da questa situazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

