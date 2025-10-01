Luciano Pavarotti aveva una luce dentro e scherzava con tutti | l’omaggio di Laura Pausini Ligabue Il Volo e Mahmood sotto la pioggia all’Arena di Verona
In occasione dei 90 anni dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa, ieri sera 30 settembre all’Arena di Verona si è svolto l’evento “ Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ”, presentato da Michelle Hunziker e in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. Una serata unica che ha visto riuniti sul palco non solo i tenori della nuova generazione, gli amici di sempre, ma anche chi lo ha semplicemente ascoltato. Lo stesso Pavarotti è apparso per qualche duetto virtuale strappando più di un applauso commosso in platea. La serata si è svolta per gran parte senza intoppi fino all’arrivo di un temporale che ha sospeso le registrazioni e il live per oltre mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
