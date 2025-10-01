Lucia Brillante Romeo in grande forma | è terza in Trentino Alto Adige

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ligure Lucia Brillante Romeo portacolori del Team Aromitalia 3T Vaiano ha coronato la sua bella prestazione ottenendo la medaglia di bronzo nella volata che ha concluso il Trofeo Fondazione Mario Gottardini a Bolzano. La gara "Open" con 102 atlete al via delle quali 43 élite e 59 junior, ha visto l’atleta del team vaianese, già ottima protagonista nel Giro della Marche Rosa, vivace e intraprendente sino dalle battute iniziali, quanto brava ad inserirsi nell’azione decisiva, giocandosi infine allo sprint il successo finale al termine degli ottanta chilometri su di un circuito cittadino di 4 km quasi completamente pianeggiante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucia brillante romeo in grande forma 232 terza in trentino alto adige

© Lanazione.it - Lucia Brillante Romeo in grande forma: è terza in Trentino Alto Adige

In questa notizia si parla di: lucia - brillante

lucia brillante romeo grandeLucia Brillante Romeo in grande forma: è terza in Trentino Alto Adige - La ligure Lucia Brillante Romeo portacolori del Team Aromitalia 3T Vaiano ha coronato la sua bella prestazione ottenendo ... Scrive msn.com

Brillante Romeo nel team Vaiano - Il Team Aromitalia 3T Vaiano accoglie la giovane ciclista Lucia Brillante Romeo, promessa ligure del ciclismo femminile. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucia Brillante Romeo Grande