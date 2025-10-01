Lucia Brillante Romeo in grande forma | è terza in Trentino Alto Adige

La ligure Lucia Brillante Romeo portacolori del Team Aromitalia 3T Vaiano ha coronato la sua bella prestazione ottenendo la medaglia di bronzo nella volata che ha concluso il Trofeo Fondazione Mario Gottardini a Bolzano. La gara "Open" con 102 atlete al via delle quali 43 élite e 59 junior, ha visto l’atleta del team vaianese, già ottima protagonista nel Giro della Marche Rosa, vivace e intraprendente sino dalle battute iniziali, quanto brava ad inserirsi nell’azione decisiva, giocandosi infine allo sprint il successo finale al termine degli ottanta chilometri su di un circuito cittadino di 4 km quasi completamente pianeggiante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

