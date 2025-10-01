‘Luci sulla Palestina’ il Global Movement allarga l’invito al San Pio
Il Global Movement to Gaza Sannio invita ad aderire, sostenere e partecipare all'iniziativa promossa dalla rete #DigiunoGaza, chiedendo alle strutture sanitarie locali, in primis alla Direzione generale dell'A.S.L di Benevento nonché all' Ospedale pubblico San Pio, di dare la propria adesione ad un'iniziativa umanitaria di notevole rilevanza e di significativa solidarietà umana. " Sosteniamo l'iniziativa, invitando tutta la città a partecipare all'appuntamento ore 21.00 fuori l'Ospedale San Pio, lato via Luigi Firrao. Facciamo nostro l'appello rivolto alle Istituzioni sanitarie, riportato nello schema di Delibera che si allega, "1.
