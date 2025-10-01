Luci sulla Palestina anche negli ospedali baresi il flash mob in ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza

Domani sera alle ore 21 medici, si terrà anche a Bari il flash mob "Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza", organizzato dalla reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. In città aderiscono all'iniziativa Policlinico, Di Venere, San Paolo e Giovanni XXIII.Al Policlinico di Bari, infermieri e. 🔗 Leggi su Baritoday.it