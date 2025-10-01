Luci sulla Palestina anche negli ospedali baresi il flash mob in ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle ore 21 medici, si terrà anche a Bari il flash mob "Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza", organizzato dalla reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. In città aderiscono all'iniziativa Policlinico, Di Venere, San Paolo e Giovanni XXIII.Al Policlinico di Bari, infermieri e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luci - palestina

Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina

'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"

Luci sulla Palestina: anche a Novara il flash mob davanti all'ospedale

luci palestina ospedali baresiLuci sulla Palestina. Il flashmob dei medici:: "Fermate il genocidio" - Questa sera dalle 21, nel parcheggio dell’ospedale di Vecchiazzano appuntamento dei sanitari forlivesi per lanciare un messaggio di pace. Segnala msn.com

luci palestina ospedali baresiAnche fuori al Parini stasera "Luci sulla palestina:100 ospedali per Gaza" - Si tratta di uno dei 225 eventi organizzati in altrettanti ospedali in tutto il Paese, con il titolo "Luci sulla Palestina" che rappresenta la più massiccia mobilitazione dall'attacco israeliano nella ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Luci Palestina Ospedali Baresi