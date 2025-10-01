Luci spente a San Siro

Nella notte il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita a Inter e Milan. Il via libera è arrivato poco prima delle 4 di mattina, al termine di una seduta fiume di Consiglio comunale. Triplice fischio, partita infinita, San Siro verrà abbattuto. La partita, come qualsiasi derby, è stata combattutissima e incerta fino all’ultimo. I sì l’hanno spuntata sul filo di lana (24 favorevoli contro 20 contrari) al termine sei anni e undici interminabili ore di dibattito a palazzo Marino. Come da copione perché il futuro del vecchio Meazza è stato da sempre (e lo sarà ancora per molto) tema caldissimo e “divisivo”, proprio come succede quando di mezzo ci sono cose che stanno nel cuore e nella “pancia” di tanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it