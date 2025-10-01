Luci spente a San Siro

Nella notte il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita a Inter e Milan. Il via libera è arrivato poco prima delle 4 di mattina, al termine di una seduta fiume di Consiglio comunale. Triplice fischio, partita infinita, San Siro verrà abbattuto. La partita, come qualsiasi derby, è stata combattutissima e incerta fino all’ultimo. I sì l’hanno spuntata sul filo di lana (24 favorevoli contro 20 contrari) al termine sei anni e undici interminabili ore di dibattito a palazzo Marino. Come da copione perché il futuro del vecchio Meazza è stato da sempre (e lo sarà ancora per molto) tema caldissimo e “divisivo”, proprio come succede quando di mezzo ci sono cose che stanno nel cuore e nella “pancia” di tanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

luci spente san siroSan Siro, cosa succede ora: quando sarà demolito il vecchio stadio e come sarà il nuovo impianto da 71.500 posti con hotel, negozi e ristoranti - Con il via libera alla vendita, dello stadio intitolato al grande Giuseppe Meazza, tra i più belli al mondo ... Scrive msn.com

luci spente san siroSan Siro da 71.500 posti, progetto da 1,2 miliardi - Con il via libera alla vendita dello stadio intitolato al grande Giuseppe Meazza, tra i più belli al mondo persino per i maestri inglesi, resterà soltanto un pezzo della curva Sud, trasformato in ... Lo riporta ansa.it

