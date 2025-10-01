Luci per Gaza | i sanitari leccesi in un flash mob per il popolo palestinese
LECCE – Anche medici, infermieri e oss del Salento si mobilitano per il popolo palestinese e per i sanitari uccisi a Gaza. Nella giornata di domani 2 ottobre, a partire dalle 21, il personale dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha organizzato una iniziativa denominata “Luci per Gaza”, lanciata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: luci - gaza
Firenze a luci spente per Gaza, sindaca Funaro: “No al piano di occupazione di Netanyahu”
Si spengono le luci di Palazzo Rasponi: il Comune aderisce al "digiuno contro il genocidio di Gaza"
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
“Luci per Gaza”: i sanitari leccesi in un flash mob per il popolo palestinese https://ift.tt/to69HED https://ift.tt/Y2cPhfH - X Vai su X
? Luci sulla Palestina – Flash mob per la pace ? Il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier parteciperà all’evento nazionale “Luci sulla Palestina”, promosso dalla rete di operatrici e operatori sanitari #DigiunoGaza. Giovedì 2 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
“Luci per Gaza”: i sanitari leccesi in un flash mob per il popolo palestinese - Si daranno appuntamento giovedì 2 ottobre, alle 21, muniti di torce elettriche, lampade e lumini, per una simbolica vicinanza alle famiglie dei mille e 677 sanitari uccisi nella Striscia di Gaza ... Scrive lecceprima.it
“Luci sulla Palestina”: oltre 180 ospedali illuminati in Italia - Oltre 180 ospedali in Italia e due città portoghesi partecipano al flash mob “Luci sulla Palestina”: sanitari uniti per ricordare i colleghi uccisi a Gaza. Secondo nurse24.it