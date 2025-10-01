Luce a scrocco | sette persone denunciate nel cuore di Borgo Vecchio
Sette persone denunciate per furto aggravato di energia elettrica. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dai carabinieri nel cuore di Borgo Vecchio. In azione i militari della stazione Palermo Centro supportati dal personale del 12° Reggimento “Sicilia”, coadiuvati dagli operatori Enel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: luce - scrocco
