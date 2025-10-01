Lucca Comics & Games 2025 tutte le novità della nuova edizione

Game-experience.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Comics & Games oggi a Milano per la presentazione finale di tutte le novità della prossima edizione del festival, che renderà omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: FRENCH KISS, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo. Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. 🔗 Leggi su Game-experience.it

lucca comics amp games 2025 tutte le novit224 della nuova edizione

© Game-experience.it - Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione

In questa notizia si parla di: lucca - comics

Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

lucca comics amp gamesStranger Things arriva a Lucca! Tutte le novità nel programma del Comics &amp; Games 2025 - Tra i grandi ospiti del Lucca Comics & Games 2025 ci saranno i ragazzi di Stranger Things, Hideo Kojima e tanti altri! bestmovie.it scrive

lucca comics amp gamesKojima e il cast di Stranger Things a Lucca Comics &amp; Games - Dal 29 ottobre al 2 novembre Lucca si trasforma di nuovo nella capitale mondiale della cultura pop: omaggio alla Francia, grandi ospiti internazionali, mostre, musica e anteprime uniche ... Segnala intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games