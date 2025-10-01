lucca comics fa il pieno di stelle dai maestri francesi ai big dei manga

Papini Poetico ed emozionante, Il cane che guarda le stelle fu tra i fumetti premiati a Lucca Comics & Games nel 2016. Tra poche settimane l’autore Takashi Murakami sarà uno dei nomi più attesi di Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il nome di Murakami è all’interno del programma come di consueto ricchissimo di ospiti, eventi, mostre, concerti tra fumetti, giochi, cosplay, film, illustrazione, musical. Dopo gli annunci della prima presentazione a giugno, ieri a Milano il direttore Emanuele Vietina ha completato il “cast“ di questa edizione che anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

