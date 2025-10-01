Lucca, 1 ottobre 2025 - La città di Lucca si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione dell’accoglienza turistica: il Comune ha presentato ufficialmente la nuova cartellonistica del centro storico, che sostituirà i vecchi cartelli fermi ormai agli anni Novanta. Un intervento atteso da tempo, pensato per rendere l’esperienza di visita più chiara, intuitiva e armoniosa, sia per i turisti che per i cittadini. L’ obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato migliorare l’orientamento dei turisti, dall’altro distribuire in modo più equilibrato i flussi dei visitatori. La nuova segnaletica guiderà infatti non solo verso i luoghi più iconici – come il duomo o le Mura urbane – ma anche verso angoli autentici e meno battuti, come le vie degli Antiquari e percorsi che raccontano l’anima più vera della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca cambia volto: in arrivo la nuova cartellonistica turistica nel centro storico