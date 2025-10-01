LUCARELLI | IN RAI GLI AMICI DI GIORGIA FLOPPANO A BALLANDO SITUAZIONE BELLICA
Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena, anzi è scatenata nell’analisi degli ascolti della Rai, anzi di “TeleMeloni”. Volto per volto e programma per programma, ecco il punto di vista della giudice di Ballando con le Stelle. Partiamo dallo show di Milly Carlucci che sabato sera vedrà nello stesso studio Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Raggiunta dal portale Gay.It Selvaggia non usa giri di parole come sua consuetudine e commenta: Beh, sto aspettando entro sabato il piano di pace di Trump (ride, ndr). Voglio capire cosa ha intenzione di proporre per sabato sera: prevedo una situazione abbastanza bellica. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Selvaggia Lucarelli difende Adriano Pappalardo dopo l’attacco a Giorgia Meloni/ “Informativa in procura per?” - Selvaggia Lucarelli, ex nuora di Adriano Pappalardo, ha commentato le possibili conseguenze ai danni del cantante per lo sfogo contro Giorgia Meloni. Lo riporta ilsussidiario.net