Luca Vetrone è il nuovo bonus di Avanti un Altro

Non si è mai fatto scrupoli a mostrarsi sui social “come mamma l’ha fatto” e ora è pronto per diventare la distrazione principale delle concorrenti della quindicesima edizione di Avanti un Altro, al via oggi alle 18.45 su Canale 5. Il modello Luca Vetrone è infatti il nuovo bonus del quiz del preserale condotto da Paolo Bonolis. Chi è Luca Vetrone. Gli scatti social di Luca Vetrone. 1 di 30 Luca Vetrone 1 2 di 30 Luca Vetrone 2 3 di 30 Luca Vetrone 3 Guarda tutte le foto Classe 1995, Luca è un modello, cresciuto a Riccione, che ha già diverse esperienze televisive alle spalle. Oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore, nel 2023 è stato tra i concorrenti della diciassettesima edizione dell’ Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Chi è Luca Vetrone, il nuovo bonus di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson
