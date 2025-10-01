Luca Vetrone chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro

Classe 1995, originario di Benevento e cresciuto a Riccione, il nuovo volto di Avanti un altro! si chiama Luca Vetrone e ha già un curriculum televisivo piuttosto articolato. Vetrone rimpiazzerà Daniel Nilsson, che la scorsa estate è finito al centro del ciclone a causa dell’accusa di maltrattamenti alla compagna. Il modello svedese, però, via Instagram ci ha tenuto a chiarire che la sua mancata conferma nel programma di Paolo Bonolis non è dovuta alle sue vicende giudiziarie, bensì a una decisione di Sonia Bruganelli: “Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte”, ha detto Nilsson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

