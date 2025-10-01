Luca Nardi si impone in rimonta contro Sebastian Ofner e accede al 2° turno di Shanghai
Luca Nardi inizia bene la propria avventura nel Masters1000 di Shanghai. Il pesarese (n.85 del ranking) ha sconfitto in rimonta l’austriaco Sebastian Ofner (n.137 del ranking) col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Dopo aver fatto fatica a trovare il ritmo nel primo set, Nardi è andato via negli altri due parziali, mettendo in mostra un repertorio tennistico superiore al suo avversario. Nel secondo turno per Luca ci sarà il confronto con il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.32 del seeding). Nel primo set l’azzurro va subito in difficoltà perdendo il turno in battuta nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
