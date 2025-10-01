Il segreto di Pulcinella è durato davvero poco. La definizione l’aveva fornita direttamente il numero uno della Federbasket, Gianni Petrucci, e l’annuncio di Luca Banchi come nuovo commissario tecnico della Nazionale era diventato quasi un optional. Venerdì, per la prima volta, l’uomo che si è fatto strada nel mondo del basket partendo dalle giovanili grossetane parlerà alla stampa da capo allenatore dell’Italia, lui che su una panchina azzurra si era già seduto in tutt’altra veste, da ct dell’Under 20 e di una Nazionale sperimentale. Era parso a tutti, da subito, il nome più credibile: più del pur fenomenale Trinchieri e del lanciatissimo Poeta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Luca Banchi porta in Nazionale il basket come religione laica