Luca Banchi è il nuovo ct della Nazionale italiana di basket

1 ott 2025

Dopo le conferme dei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l’ufficialità: . L’ex coach di Milano, Bologna e Lettonia, ha firmato un contratto di tre anni, e prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che si era dimesso subito dopo l’eliminazione degli azzurri dagli Europei. LUCA BANCHI E’ IL NUOVO CT DELL’ITALBASKET: IL COMUNICATO DELLA FIBA “ La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi che, dopo essere stato annunciato dal presidente Gianni Petrucci oggi in Consiglio Federale, è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior mascile “ La presentazione del nuovo Ct Azzurro avrà luogo venerdì 3 ottobre a Roma alle ore 11. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

