Il cantautore britannico multiplatino Con il suo ultimo album ha debuttato in Top 3 della classifica FIMINIQ LOUIS TOMLINSON È TORNATO CON IL NUOVO SINGOLO LEMONADE GIÀ DISPONIBILE IN DIGITALE E IN RADIO DA VENERDÌ 10 OTTOBRE (link) ANTICIPA L’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM IN USCITA IL 23 GENNAIO “HOW DID I GET HERE?” DISPONIBILE IN PRE-ORDER ( LINK ) L’artista britannico LOUIS TOMLINSON è tornato con “LEMONADE”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (LINK), che anticipa l’uscita dell’atteso terzo album “HOW DID I GET HERE?” (BMG), in uscita il 23 gennaio e già disponibile in pre-order (LINK). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Louis Tomlinson, è uscito il nuovo singolo “Lemonade”, in radio da venerdì 10 ottobre