Louis Tomlinson è uscito il nuovo singolo Lemonade in radio da venerdì 10 ottobre

Il cantautore britannico multiplatino Con il suo ultimo album ha debuttato in Top 3 della classifica FIMINIQ LOUIS TOMLINSON  È TORNATO CON IL NUOVO SINGOLO LEMONADE GIÀ DISPONIBILE IN DIGITALE  E IN RADIO DA VENERDÌ 10 OTTOBRE (link) ANTICIPA L’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM  IN USCITA IL 23 GENNAIO  “HOW DID I GET HERE?” DISPONIBILE IN PRE-ORDER ( LINK )   L’artista britannico LOUIS TOMLINSON è tornato con “LEMONADE”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (LINK), che anticipa l’uscita dell’atteso terzo album “HOW DID I GET HERE?” (BMG), in uscita il 23 gennaio e già disponibile in pre-order (LINK). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

