L’artista britannico LOUIS TOMLINSON è tornato con “LEMONADE”, il nuovo singolo. L’artista britannico LOUIS TOMLINSON è tornato con “LEMONADE”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (LINK), che anticipa l’uscita dell’atteso terzo album “HOW DID I GET HERE?” (BMG), in uscita il 23 gennaio e già disponibile in pre-order (LINK). “LEMONADE’ è un mix di chitarre funk, tastiere scintillanti e percussioni, con un ritornello travolgente. “She’s so bitter, she’s so sweet, a little taste is all I need.” Louis dichiara: “La cosa più importante era che il primo singolo fosse ambizioso dal punto di vista sonoro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Louis Tomlinson è tornato. I dettagli del suo nuovo singolo