L' Ottobrata Prenestina 2025 - VI edizione
L’Ottobrata Prenestina presenta la sua VI edizione a Palestrina. La festa gastronomica si terrà domenica 19 in piazza S. Maria degli Angeli. Appuntamento dalle 13 con un pranzo che celebra tradizione e sapori autentici, accompagnato da musica folk popolare.Il menu dell'Ottobrata PrenestinaIl menu. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ottobrata - prenestina
