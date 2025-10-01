Lotta allo stress gruppi di cammino sana alimentazione e percorsi anti-fumo | così l' Ausl Romagna cura gli oltre 16 mila dipendenti

L’Unità operativa Sorveglianza sanitaria e promozione della salute dei lavoratori dell’Ausl Romagna, operante in staff alla Direzione danitaria, si impegna a garantire la tutela della salute di 16.664 dipendenti, di cui il 74,8% donne e il 25,2% uomini. Obiettivo fondamentale del servizio è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it