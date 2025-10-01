Lotta al cancro l’Italia ha investito 2,5 miliardi E il 40% dei fondi è arrivato grazie all’Airc

La ricerca oncologica in Italia è trainata dal non profit. Dei quasi due miliardi e mezzo di euro destinati tra il 2016 e il 2023 a questo scopo in Italia, oltre 973 milioni sono stati erogati dall’ Airc, a Fondazione per la ricerca sul cancro: quasi il 40% degli 1,17 miliardi provenienti dal settore non profit, che si conferma il principale finanziatore nel nostro Paese. A fare il punto sullo stato del finanziamento della ricerca oncologica a livello nazionale e internazionale è il rapporto ‘Alle fonti della ricerca’ curato dal Cergas di SDA Bocconi School of Management, presentato ieri in anteprima in occasione del convegno organizzato da Fondazione Airc a Roma per ripercorrere 60 anni di impegno a sostegno della ricerca oncologica indipendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

