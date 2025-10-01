Lotta al cancro l’Italia ha investito 2,5 miliardi E il 40% dei fondi è arrivato grazie all’Airc

La ricerca oncologica in Italia è trainata dal non profit. Dei quasi due miliardi e mezzo di euro destinati tra il 2016 e il 2023 a questo scopo in Italia, oltre 973 milioni sono stati erogati dall’ Airc, a Fondazione per la ricerca sul cancro: quasi il 40% degli 1,17 miliardi provenienti dal settore non profit, che si conferma il principale finanziatore nel nostro Paese. A fare il punto sullo stato del finanziamento della ricerca oncologica a livello nazionale e internazionale è il rapporto ‘Alle fonti della ricerca’ curato dal Cergas di SDA Bocconi School of Management, presentato ieri in anteprima in occasione del convegno organizzato da Fondazione Airc a Roma per ripercorrere 60 anni di impegno a sostegno della ricerca oncologica indipendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lotta al cancro, l’Italia ha investito 2,5 miliardi. E il 40% dei fondi è arrivato grazie all’Airc

In questa notizia si parla di: lotta - cancro

Il podcast nel nome di Chiara per la lotta contro il cancro

“Ho il cancro”. Francesco prende comunque 100 alla maturità: la lotta massacrante, non ha mai mollato

Lotta contro il cancro, la donazione di Un’idea per la vita Onlus all’ospedale di Foligno

? Nel cuore della ricerca tra lotta al cancro e clima della mente http://dlvr.it/TNL0Cg #ricerca #cancro #clima #scienza #università - X Vai su X

CAMPANIA: ANAS E KOMEN ITALIA INSIEME PER UNA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLA LOTTA AL CANCRO AL SENO Giornata di donazioni dei dipendenti dell’Azienda a Napoli, con iscrizioni alla ‘Race For The Cure’, la manifestazione che approd - facebook.com Vai su Facebook

Lotta al cancro, l’Italia ha investito 2,5 miliardi. E il 40% dei fondi è arrivato grazie all’Airc - Dei quasi due miliardi e mezzo di euro destinati tra il 2016 e il 2023 a questo scopo in Italia, oltre 973 milioni sono stati erogati dall’ A ... quotidiano.net scrive

Sanita': Schillaci, lotta a cancro priorita' assoluta con fondi, prevenzione e ricerca - 'La lotta al cancro e' una priorita' assoluta, mia e dell'istituzione che ho il privilegio di guidare'. Riporta ilsole24ore.com