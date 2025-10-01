Lost diventa Lego? Spunta un potenziale nuovo set che fa sognare i fan

Un appassionato della mitica serie TV Lost avrebbe avanzato una proposta alla LEGO che potrebbe diventare realtà. Sono trascorsi più di 20 anni dalla prima puntata di Lost, trasmessa negli Stati Uniti su ABC il 22 settembre 2004. La serie puntava su elementi di finzione soprannaturale e seguiva le trame di un gruppo di sopravvissuti di un aereo di linea in volo tra Sydney e Los Angeles dopo un incidente su un’isola misteriosa nell’Oceano Pacifico meridionale. Il cast scelto divenne il vero motore di una serie girata a Oahu, Hawaii. La serie è stata una delle più costose in TV, con il solo episodio pilota costato oltre 14 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it

