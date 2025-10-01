L' oroscopo di oggi - mercoledì 1 ottobre 2025
Ariete. Oggi l’energia è al massimo, ma attenzione a non agire d’impulso. Buon mese di ottobre, caro Ariete! Sul lavoro emergono opportunità interessanti: un progetto lasciato in sospeso potrebbe ricevere finalmente attenzione. Nei sentimenti oggi ricerca il dialogo con il partner per evitare possibili malintesi. Le amicizie ti offriranno sostegno e nuove idee, ma devi necessariamente fare una selezione. La Luna in sestile nel segno de l’Acquario assieme alla presenza di Plutone, infondono determinazione e una grinta fuori dal comune, che tuttavia ti consiglio di canalizzare per ciò che veramente ti rende soddisfatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - oggi
Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oroscopo di oggi domenica 13 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 9 luglio 2025
L'OROSCOPO DI OGGI - facebook.com Vai su Facebook
L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 settembre 2025: il segno del giorno è Acquario - Il Giunco - X Vai su X
L'oroscopo di oggi - mercoledì 1 ottobre 2025 - Sul lavoro emergono opportunità interessanti: un progetto lasciato in sospeso potrebbe ricevere fin ... Lo riporta ilgiornale.it
Oroscopo di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025 - Se percepite il bisogno di nuove passioni ma si risolve sempre tutto in un nulla di fatto, non scoraggiatevi: il momento propizio arriverà. Secondo alfemminile.com