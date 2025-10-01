L' oroscopo di oggi - mercoledì 1 ottobre 2025

Ariete. Oggi l’energia è al massimo, ma attenzione a non agire d’impulso. Buon mese di ottobre, caro Ariete! Sul lavoro emergono opportunità interessanti: un progetto lasciato in sospeso potrebbe ricevere finalmente attenzione. Nei sentimenti oggi ricerca il dialogo con il partner per evitare possibili malintesi. Le amicizie ti offriranno sostegno e nuove idee, ma devi necessariamente fare una selezione. La Luna in sestile nel segno de l’Acquario assieme alla presenza di Plutone, infondono determinazione e una grinta fuori dal comune, che tuttavia ti consiglio di canalizzare per ciò che veramente ti rende soddisfatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

