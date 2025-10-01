Lorenzo Nucheli chi è il giovane allievo che ha perso la vita nell' incidente aereo

E' il giovane allievo Lorenzo Nuchelli l'altra vittima dell'incidente aereo avvenuto questa mattina, 1 ottobre, nei pressi di Sabaudia. Insieme al comandante del 70° Stormo Simone Mettini, era a bordo del biposto dell'Aeronautica precipitato in un'area del Parco nazionale del Circeo, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

lorenzo nucheli 232 giovaneIncidente aereo, l'allievo vittima &#232; il ciociaro Lorenzo Nucheli - Il giovane pilota, originario di Serrone, era insieme al colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore ... Da latinaoggi.eu

lorenzo nucheli 232 giovaneLatina: tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini e dell’allievo Lorenzo Nucheli - La redazione di Difesa Online esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane allievo Lorenzo Nucheli ... Lo riporta difesaonline.it

