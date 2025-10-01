Capitale italiana della Cultura 2028 e City Brand di Ancona: il consigliere di opposizione Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) chiede conto alla famiglia ParaventiGiorgetti. Prima l’interrogazione all’assessore alla cultura, Marta Paraventi, e poi quella al collega con la delega al turismo Daniele Berardinelli per chiedere conto dell’operato di quello che è stato definito come il ‘Super consulente’: "Il compito di Sandro Giorgetti è coordinare la costruzione di bandi ad hoc per il City Brand attraverso una visione esterna della nostra città – ha detto l’assessore Berardinelli – Insomma capire ciò che va valorizzato e le criticità su cui intervenire, per questo cerchiamo le figure necessarie allo scopo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'opposizione interroga. Capitale Cultura e City brand, questione di famiglia in Consiglio