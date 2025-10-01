L’opposizione interroga Capitale Cultura e City brand questione di famiglia in Consiglio
Capitale italiana della Cultura 2028 e City Brand di Ancona: il consigliere di opposizione Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) chiede conto alla famiglia ParaventiGiorgetti. Prima l’interrogazione all’assessore alla cultura, Marta Paraventi, e poi quella al collega con la delega al turismo Daniele Berardinelli per chiedere conto dell’operato di quello che è stato definito come il ‘Super consulente’: "Il compito di Sandro Giorgetti è coordinare la costruzione di bandi ad hoc per il City Brand attraverso una visione esterna della nostra città – ha detto l’assessore Berardinelli – Insomma capire ciò che va valorizzato e le criticità su cui intervenire, per questo cerchiamo le figure necessarie allo scopo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: opposizione - interroga
UDINE | BIKE SHARING, MARCHIOL: «SERVIZIO PERFORMANTE. OLTRE 10MILA UTILIZZI SOLO AD AGOSTO» – L’assessore Marchiol ha risposto all’interrogazione del consigliere di opposizione Pittioni sull’argomento del bike sharing. - Clicca qui video - facebook.com Vai su Facebook
Canavaccio senza medico di base, le forze di Opposizione presentano un'interrogazione in Consiglio https://vivere.me/gcLc #sanità #urbino #canavaccio #medicodibase - X Vai su X
L’opposizione interroga. Capitale Cultura e City brand, questione di famiglia in Consiglio - Carlo Pesaresi di Diamoci del noi vuole chiarimenti dall’assessore Paraventi sulla candidatura. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Capitale italiana della Cultura 2028, in corsa anche Melfi - C'è anche Melfi (Potenza) tra i 25 Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'anno 2028 rispondendo ... Lo riporta ansa.it