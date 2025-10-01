Londra ammicca ancora agli islamici | le nozze tra cugini portano vantaggi

Secondo le linee guida del Servizio sanitario le unioni tra parenti, che furoreggiano tra i pakistani, creano «sistemi più solidi». Il ministro della Salute si è scusato: la scienza ci ha dimostrato che sono pericolose. Le linee guida pubblicate la scorsa settimana dal Genomics Education Programme, il programma di educazione genomica del Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs) sono state rimosse. Affermavano che il matrimonio tra cugini di primo grado, pratica seguita soprattutto dalla numerosa comunità pakistana britannica, è collegato a «sistemi più solidi di supporto familiare e a vantaggi economici». 🔗 Leggi su Laverita.info

