L' omicidio di Giovanni Russo a Vittoria | il pm chiede l' ergastolo per il 29enne Alex Ventura

Ergastolo, questa la richiesta del pm Ottavia Polipo, alla fine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Siracusa: per la pubblica accusa Alex Ventura 29 anni, avrebbe ucciso deliberatamente con premeditazione e per futili motivi il 22enne Giovanni Russo. Due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024 a Vittoria, nel Ragusano.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio giovanni russo vittoriaL'omicidio di Giovanni Russo a Vittoria: il pm chiede l'ergastolo per il 29enne Alex Ventura - Ergastolo, questa la richiesta del pm Ottavia Polipo, alla fine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Siracusa: per la pubblica accusa Alex ... Scrive msn.com

