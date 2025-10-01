Ergastolo, questa la richiesta del pm Ottavia Polipo, alla fine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Siracusa: per la pubblica accusa Alex Ventura 29 anni, avrebbe ucciso deliberatamente con premeditazione e per futili motivi il 22enne Giovanni Russo. Due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024 a Vittoria, nel Ragusano.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Giovanni Russo a Vittoria: il pm chiede l'ergastolo per il 29enne Alex Ventura