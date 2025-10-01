L’Olimpia Castello affonda in casa Mai competitiva con Monfalcone
OLIMPIA CASTELLO 53 MONFALCONE 83 OLIMPIA: Carpani 8, Avoni ne, Torreggiani, Mengozzi ne, Castellari 3, Grotti 4, Domenichelli 7, Torri, Pederzini 4, Galletti 14, Vigori 13, Garuti. All. Agresti. MONFALCONE: Bacchin 11, Gallo 8, Vidrini 4, D’Andrea 15, Bassi, Tuis 15, Dragicevic 4, Lazzari 8, Clapiz 5, Romanin 10, Skerbec 1, Martin 2. All. Beretta. Arbitri: Tramontino e Cuka. Note: parziali 14-18; 28-48; 41-62. Esordio amarissimo per l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che nell’ouverture della stagione del campionato di serie B Interregionale, terza partecipazione per il club castellano, crolla sulle doghe di viale Terme sotto i colpi di Monfalcone: meno 30 il pesante parziale finale della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: olimpia - castello
L’Olimpia Castello conferma il play Grotti: "Ho voglia di ricominciare, è l’anno giusto"
Risultato finale VS Olimpia Castello 53-83 @olimpiacastello - facebook.com Vai su Facebook
Olimpia Castello, il punto di coach Agresti alla vigilia del campionato - X Vai su X