Lola Young cancella il tour dopo il malore | cosa succede alla cantante paragonata a torto a Amy Winehouse
Lola Young cancella il tour europeo, inclusa la data di Milano del 29 maggio 2026. La cantante britannica affronta problemi di salute mentale e dipendenze, con paragoni ad Amy Winehouse e riferimenti al manager Nick Shymansky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elton John non ha dubbi: “d£aler di Lola Young è il più grande successo degli ultimi anni”
Ci sono Lola Young, Mgk, Fabri Fibra, Tommy Cash tra i nuovi singoli del 22 agosto
Ed Sheeran, Lola Young, Mariah Carey tra gli album in uscita nel mese di settembre 2025
? #Usa - La cantante britannica Lola Young ha assicurato ai fan che sta "bene" dopo essere crollata durante una performance a un festival a New York. Il filmato dei social media mostra la 24 enne ondeggiare sul palco prima di far cadere il microfono e cade - facebook.com Vai su Facebook
Elton John scommette la sua casa con Lola Young. E perde: il divertentissimo video #eltonjohn - X Vai su X
Lola Young sviene sul palco: tour cancellato (Italia compresa) - Mi spiace deludere tutti quelli che hanno comprato un biglietto per vedermi, fa ... Riporta rockol.it