Lola Young cancella il tour dopo il malore | cosa succede alla cantante paragonata a torto a Amy Winehouse

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lola Young cancella il tour europeo, inclusa la data di Milano del 29 maggio 2026. La cantante britannica affronta problemi di salute mentale e dipendenze, con paragoni ad Amy Winehouse e riferimenti al manager Nick Shymansky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

