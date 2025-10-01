L’Oktoberfest riapre dopo l’allarme bomba cosa è successo davvero a Monaco di Baviera

Monaco, 1 ottobre 2025 – L’ Oktoberfest, infine, riprende, dopo una giornata di alta tensione che ha percorso tutta Monaco di Baviera e messo a repentaglio lo svolgimento della tradizionale festa della birra. Minacce non ben specificate rinvenute in una lettera e la possibile presenza di un ordigno hanno tenuto chiusi i cancelli della Theresienwiese, che riaprono alle 17.30 come annunciato dal sindaco Dieter Reiter.   La misura precauzionale era stata decisa in coordinamento tra vertici cittadini, organizzatori e autorità dopo che nelle prime ore del mattino polizia e vigili del fuoco erano dovuti intervenire a nord della città a seguito di esplosioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Monaco, l'Oktoberfest chiusa per ore per allarme bomba: esplosivi in un edificio per una lite familiare, due morti | L'evento riapre alle 17:30

