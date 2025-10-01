L’occupazione mira al cuore di At-Tuwani | La guest house verrà demolita
Ad At-Tuwani, piccolo villaggio della zona di Masafer Yatta nel sud della Cisgiordania e centro della presenza internazionale nell’area, c’è una struttura su due piani coperta da un murale del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: occupazione - mira
Tulkarm, 11 settembre 2025 (WAFA). Le forze di occupazione israeliane hanno eseguito una campagna di arresti che ha preso di mira decine di persone a Tulkarem. Il nostro corrispondente ha riferito che le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzion - facebook.com Vai su Facebook
Marconi, fari sull'ex Mira Lanza. Arresti e occupazioni abusive https://ift.tt/tvdz25M - X Vai su X