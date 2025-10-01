L’occupazione mira al cuore di At-Tuwani | La guest house verrà demolita

Cms.ilmanifesto.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad At-Tuwani, piccolo villaggio della zona di Masafer Yatta nel sud della Cisgiordania e centro della presenza internazionale nell’area, c’è una struttura su due piani coperta da un murale del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217occupazione mira al cuore di at tuwani la guest house verr224 demolita

© Cms.ilmanifesto.it - L’occupazione mira al cuore di At-Tuwani: «La guest house verrà demolita»

In questa notizia si parla di: occupazione - mira

Cerca Video su questo argomento: L8217occupazione Mira Cuore At