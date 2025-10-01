Locatelli a Prime Video dopo Villarreal-Juventus | Nel primo tempo dovevamo fare meglio La concentrazione sull’ultimo angolo non è stata abbastanza

Secondo pareggio in altrettante partite di Champions League per la Juventus di Igor Tudor. Villarreal-Juventus finisce 2-2. A privare i bianconeri del successo è l’ex Renato Veiga. A fine partita il capitano Manuel Locatelli viene intervistato da Prime Video. Analizzando la partita dichiara che: “ É stata una partita intensa, nel primo tempo dovevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, poi alla fine eravamo stanchi. Dovevamo capire quando andar su e tenerla. Abbiamo preso un gol alla fine, un peccato”. Sull’angolo finale dichiara che: “Dovevamo stare più attenti su angoli e contropiedi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Locatelli a Prime Video dopo Villarreal-Juventus: “Nel primo tempo dovevamo fare meglio. La concentrazione sull’ultimo angolo non è stata abbastanza”

