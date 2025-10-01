Locatelli a Prime Video | Ci manca la gestione dei momenti sono dettagli che fanno la differenza Abbiamo parlato tra di noi e…

Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Manuel Locatelli ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. ANALISI – « È stata una partita intensa, nel primo tempo potevamo fare meglio. Siamo entrati bene nel secondo tempo, la gestione dei momenti è una cosa che ci manca. Sono dettagli che fanno la differenza ed è veramente un peccato. Credo che la gestione dei momenti sia una cosa in cui migliorare». DIFFICOLTÀ – «La concentrazione sull’ultimo calcio d’angolo non è stata abbastanza, un vero peccato ma ci sono state cose positive nel secondo tempo da portarci in campionato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

