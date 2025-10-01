Locatelli a Prime Video | Ci manca la gestione dei momenti sono dettagli che fanno la differenza Abbiamo parlato tra di noi e…
Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Manuel Locatelli ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. ANALISI – « È stata una partita intensa, nel primo tempo potevamo fare meglio. Siamo entrati bene nel secondo tempo, la gestione dei momenti è una cosa che ci manca. Sono dettagli che fanno la differenza ed è veramente un peccato. Credo che la gestione dei momenti sia una cosa in cui migliorare». DIFFICOLTÀ – «La concentrazione sull’ultimo calcio d’angolo non è stata abbastanza, un vero peccato ma ci sono state cose positive nel secondo tempo da portarci in campionato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: locatelli - prime
Convocati Italia: ci sono due prime volte in azzurro, Gattuso ha fatto questa scelta per i bianconeri Cambiaso, Gatti e Locatelli. L’elenco completo
73' | Prime sostituzioni per i Openda, Adzic, Cabal Vlahovic, Koopmeiners, Locatelli #JuveInter [2-2] - X Vai su X
73' | Prime sostituzioni per i Openda, Adzic, Cabal Vlahovic, Koopmeiners, Locatelli #JuveInter [2-2] - facebook.com Vai su Facebook
Il film di Emiliano Locatelli sbarca su Prime Video - Si chiama Emiliano Locatelli, ha 40 anni, è un regista emergente di Priverno e il suo film "Il diavolo è Dragan Cygan" è approdato sulle piattaforme streaming Prime Video e Tim Vision. Lo riporta ilmessaggero.it