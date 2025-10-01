Locale chiuso a Premariacco si torna a mangiare ma non a ballare

Un passo indietro sulla decisione di chiudere lo Spuntino in campagna, al civico 14 di via Casali Pasch a Premariacco: è quanto emerge da una decisione dal Tribunale amministrativo regionale, che annulla in parte l'ordinanza con cui il questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, aveva sospeso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: locale - chiuso

Maxi rissa in piazza Resistenza. Otto daspo urbani e locale chiuso

Haomen Ktv, droga sotto la console del dj e cocaina nelle stanze: chiuso il locale di Milano

Pieno di pregiudicati e ritenuto pericoloso: chiuso un locale del centro di Cosenza, il blitz della Polizia

Foggia, chiuso locale per 15 giorni dopo una violenta rissa - facebook.com Vai su Facebook

Il locale chiuso da quasi tre mesi a causa dell'esplosione in via dei Gordiani: "Danni da 500mila euro" https://ift.tt/r1sIJ3P - X Vai su X

Locale chiuso a Premariacco, si torna a mangiare ma non a ballare - Un'ordinanza del questore di Udine aveva disposto la sospensione di tutte le attività per venti giorni dopo una rissa e una violenza sessuale, ma i gestori avevano già molte prenotazioni per eventi co ... Lo riporta udinetoday.it

Violenza sessuale ed eccessi alcolici, chiuso 20 giorni un locale a Premariacco - Sospensione, per venti giorni, la licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo di un noto locale pubblico di Premariacco, lo ha disposto il Questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, appl ... Riporta rainews.it