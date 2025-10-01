L' obesità è una malattia | l' Italia è il primo Paese al mondo a riconoscerla
L'obesità è una malattia. Dopo l'ok arrivato oggi dal Senato, che conferma il testo già licenziato dalla Camera, l'Italia diventa il primo Paese al mondo ad approvare una legge che riconosce l'obesità come una vera e propria malattia "progressiva e recidivante".Istituita una giornata nazionale. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: obesit - malattia
