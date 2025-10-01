L’obesità è una malattia | Italia prima al mondo a riconoscerla con una legge storica
I l riconoscimento dell’obesità come malattia è molto più di un atto simbolico: è un cambiamento culturale e sanitario che mette l’Italia all’avanguardia. Restano aperte sfide importanti – dall’inserimento nei LEA alla riduzione delle disuguaglianze regionali – ma il percorso intrapreso segna un punto di svolta per la salute pubblica e per milioni di cittadini. L’obesità va considerata malattia cronica, 25 mln italiani a rischio X Per troppo tempo l’obesità è stata vista come una colpa personale, un difetto da nascondere o peggio ancora da giudicare. Oggi, invece, l’Italia compie una svolta storica: riconosce ufficialmente l’obesità come una vera malattia, progressiva e recidivante, che merita ascolto, cura e prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
