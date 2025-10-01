L’obesità è una malattia | approvato in Senato il ddl di Forza Italia

Il Senato ha approvato il ddl presentato da Forza Italia sul tema della cura e della prevenzione dell’ obesità. Si tratta di un provvedimento che ha ricevuto il via libera definitivo per alzata di mano. Al suo interno misure e fondi. Per il 2025 sono stati stanziati 700 mila euro, per il 2026 800 mila e per l’anno successivo 1,2 milioni di euro. Somme che andranno ad aggiungersi a quanto già fatto da specialisti e chirurgi all’interno del sistema sanitario nazionale. Inoltre il Senato ha approvato anche un disegno di legge con cui è stata istituita la «Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone», di fatto il body shaming. 🔗 Leggi su Lettera43.it

