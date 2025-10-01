lo svizzero accende la manovra marras la solita intelligenza

MOTTA 6. Il tiro di Lapadula è molto angolato (palo-gol), ma non è velocissimo. Poteva fare qualcosa di più? Il dubbio resta. Un bel riflesso sulla punizione di Esposito all’88’ che salva il risultato. LIBUTTI 6. Diligente come al solito, non va quasi mai in sofferenza e si propone anche in fase offensiva. PAPETTI 6. Un po’ troppo morbido in occasione del gol di Lapadula, ma nel complesso non sfigura e non era facile soprattutto contro i giganti dello Spezia. BONETTI 6. Applicato e ordinato, fa ampiamente il suo e non commette sbavature. ROVER 5. Sul gol che apre l’incontro rinvia corto sui piedi di Kouda che poi crossa per Lapadula che infila Motta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

