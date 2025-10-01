Lo sport non può restare in silenzio | la lettera di oltre 50 atleti per chiedere l’esclusione di Israele dalle competizioni

Una dichiarazione congiunta per opporsi a indifferenza e ingiustizia. Perché rimanere in silenzio “significa accettare che la vita di alcuni valga meno di quella di altri”. Dare voce allo sport e ai suoi valori “infranti dall’uccisione di civili e dalla violazione dei diritti umani”. Così, mentre la Uefa ha rassicurato Israele di non aver organizzato alcuna riunione per decretare una sua possibile sospensione, oltre 50 atleti – tra cui calciatori professionisti, giocatori di rugby e cricket – hanno chiesto pubblicamente alle istituzioni sportive di escludere dalle competizioni internazionali squadre e atleti israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

