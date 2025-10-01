Lo spettacolo Biancaneve dell' Anonima GR in scena ad Acquaviva delle Fonti
Rielaborazione teatrale di Dante Marmone e Regia Dante Marmone - produzione Anonima G.R.Biancaneve è una ironica rilettura della famosa favola dei fratelli Grimm destinata ad un pubblico adulto ma amata anche molto dai ragazzini. Il linguaggio è un italiano baresizzato, che dà alla favola una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Lo spettacolo Biancaneve in scena al Teatro AncheCinema
Bari: repliche di "Biancaneve" dell'Anonima GR AncheCinema - Biancaneve è una ironica rilettura della famosa favola dei fratelli Grimm destinata ad un pubblico adulto ma amata anche molto dai ragazzini.