Lo sguardo dei giovani nelle azioni dell’Amministrazione | a Piacenza la valutazione di impatto generazionale

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacenza è tra le prime città in Italia ad adottare le linee guida Anci sulla Valutazione di Impatto Generazionale (Vig). «Uno strumento innovativo - spiega l'assessore Francesco Brianzi - che permetterà di leggere e declinare le azioni dell'Amministrazione in ogni settore, non solo nell'ambito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sguardo - giovani

Relazione annuale del sindaco Trantino: “Catania al centro, con lo sguardo rivolto ai giovani”

Gen Z stare, lo sguardo fisso dei giovani che crea guai sul lavoro

Brunetti e i giovani del barrio. Uno sguardo su sogni e riscatto

Arruolava giovani per azioni terroristiche, arrestato - Al termine di una complessa indagine della Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, la Polizia ha arrestato un cittadino del ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sguardo Giovani Azioni Dell8217amministrazione