Lo sgombero in Porto Vecchio | trasferite anche famiglie donne e una persona disabile VIDEO
Oltre un centinaio di migranti che da tempo trovavano riparo sotto la tettoia all’entrata del Porto Vecchio sono stati sgomberati stamattina dalle forze dell’ordine, e saranno trasferiti in altre regioni per entrare nel sistema dell’accoglienza. Tra queste, come spiegato nel video da alcune. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: sgombero - porto
Dallo sgombero del Leoncavallo a casa nostra: vi porto negli ex centri sociali occupati e autogestiti della Romagna
Nuovo sgombero di migranti in Porto Vecchio: saranno trasferiti
Nuovo sgombero di migranti in Porto Vecchio: saranno trasferiti https://ift.tt/BRgXcVq https://ift.tt/Kal7PzM - X Vai su X
«Nave israeliana nel porto di Trieste», USB indice lo sciopero generale nello scalo. I dettagli e gli aggiornamenti qui: http://bit.ly/3KmFo56 Nella foto, i manifestanti al Varco 4 alle 6 di venerdì mattina. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sgombero di migranti al Porto Vecchio di Trieste: saranno trasferiti in altre regioni - Sgombero al Porto Vecchio di Trieste: migranti trasferiti in altre regioni con un’operazione coordinata dalle Forze dell’Ordine. Come scrive nordest24.it
Migranti, nuovo sgombero dal Porto Vecchio verso altre strutture tra Nordest e Piemonte - Dalle 7 di questa mattina, 1 ottobre, è in atto il trasferimento di decine di migranti che stazionano la notte sotto le volte dell'ingresso monumentale del Porto Vecchio. Riporta ilgazzettino.it