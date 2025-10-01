Lo scrittore Sylvain Tesson a Catania per il gran finale della XV edizione di Naxoslegge

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La XV edizione di Naxoslegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano, si conclude con un ospite d’eccezione: Sylvain Tesson, tra i più amati autori francesi contemporanei. Mercoledì 1 ottobre alle 17:00, la Biblioteca Ursino Recupero di Catania accoglierà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scrittore - sylvain

scrittore sylvain tesson cataniaIl Festival Naxoslegge si chiude con gli scrittori Marcello Veneziani e Sylvain Tesson - La XV edizione di Naxoslegge, il Festival delle narrazioni, della lettura e del libro, diretto da Fulvia Toscano, si avvia ... Come scrive 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Scrittore Sylvain Tesson Catania