Lo scienziato De Maria a Parma con il libro sulla sua vita
Parma è la prossima tappa del tour nazionale di presentazione del libro “La Luna respira”, scritto da Emilio Salierno.L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre, alle ore 18, nell’aula magna dell’Università, dove l’autore converserà con il professore Giovanni De Maria, a cui è dedicato il volume.A. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Alle 18 in Aula Magna l’autore Emilio Salierno dialogherà con lo scienziato internazionale e docente emerito di Chimica fisica Giovanni De Maria presentando il testo insieme al Delegato del Rettore per le attività museali Donato Grasso - facebook.com Vai su Facebook
