Lo Monaco e Nicolato sulla situazione Conte-De Bruyne su McTominay e su Napoli-Sporting
A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo . Situazione Conte-De Bruyne. "Mi viene strano giustificare l'evolversi della situazione Conte-De Bruyne. Conte l'ha trattato nella maniera giusta. Un disappunto per la sostituzione e quindi il ragazzo, nonostante l'esperienza, dimostra di tenere ancora tanto ad essere sempre presente e questo è un buon segnale. Poi, aver ripreso quell'episodio e aver dato spazio ad altre possibili interpretazioni mi sembra un pochino esagerato. De Bruyne è sempre stato un giocatore corretto, un atleta inappuntabile e la sua storia non ha mai fatto parlare di sé come un ribelle o un casinista.
