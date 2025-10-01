Lo ha detto proprio Stefano De Martino ad Affari tuoi parole che punzecchiano Berlusconi e Scotti

La guerra degli ascolti tra Rai 1 e Canale 5 continua a regalare non solo numeri, ma anche frecciatine. Questa volta è stato Stefano De Martino a prendersi la scena, rispondendo in maniera ironica e pungente, ma senza mai perdere il sorriso, alle critiche arrivate nelle scorse settimane da Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. Il conduttore di Affari Tuoi, programma campione di share, ha colto l’occasione di una puntata andata in onda martedì 30 settembre 2025 per replicare in diretta. Tutto è accaduto mentre la concorrente Stefania, arrivata dalla provincia di Trento, era al telefono con il celebre “Dottore”, Pasquale Romano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

