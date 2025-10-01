Lo devo alle mie bambine è il momento di fermarmi | Simone Anzani annuncia l’addio all’Italvolley Suo il punto che ha regalato la vittoria del Mondiale
L’ultimo punto, quella della vittoria de l Mondiale di volley domenica contro la Bulgaria, è stato il suo. Simone Anzani, dopo due estati senza la maglia azzurra per dei problemi al cuore è tornato in nazionale e a 33 anni, ha mostrato di aver ancora molto da dare. Ora, però, il centrale comasco del Valsa Group Modena Volley ha annunciato l’addio alla nazionale, di cui è stato vice – capitano. “Sapete tutti che ho passato due anni difficili, perché non sapevo se avrei potuto essere ancora con voi, se avrei ancora potuto fare ciò che amo: giocare a pallavolo – ha detto al termine della serata di domenica a Manila (Filippine), dopo la cena in un ristorante italiano con i compagni e lo staff –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
