Lo abbraccia con una scusa gli strappa la collanina d' oro e scappa | arrestata
Gli strappa la collanina d'oro e scappa. È successo a Gaifana, frazione di Nocera Umbra, dove i carabinieri hanno arrestato una 34enne, cittadina romena già nota alle forze dell'ordine, per tentato furto con strappo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna ha avvicinato per strada un.
Si finge una conoscente, lo abbraccia e gli strappa dal collo una collana d'oro. Arrestata una donna di 35 anni - I carabinieri di Nocera Umbra hanno arrestato in flagranza di reato una donna rumena di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine, per un tentativo di furto con strappo ai danni di un 57enne residente ...
Strappa collanina a pensionato e lo fa cadere, arrestato a Genova - Genova – La polizia del capoluogo ligure ha arrestato un cittadino algerino di 39 anni, irregolare sul territorio italiano, con l'accusa di rapina aggravata.